Фонд Молодежи при Президенте Азербайджанской Республики был удостоин премии короля Хамада в сфере «Расширения прав и возможностей молодежи для достижения устойчивого развития», созданной по совместной инициативе Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Королевства Бахрейн.

Об этом было объявлено на Молодежном форуме Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) 30-31 января 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Основной целью конкурса является выявление, тщательное исследование деятельности и поощрение учреждений с выдающимися достижениями в области расширения возможностей молодежи, их мотивирования, поддержки их инновационных идей.

В то же время, задачей данной инициативы является достижение Целей Устойчивого Развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) для обеспечения лучшего будущего молодежи. Наличие значительных успехов в этой сфере является основным требованием к каждому кандидату, участвующему в конкурсе.

Конкурс 2018-го года был открыт для участия всех стран мира, и государственные и неправительственные организации из 87 стран приняли в нем участие. Фонд Молодежи Азербайджана выиграл премию в номинации государственных органицаций.

Отбор проводился со стороны профессионального жюри. В его состав вошли эксперты и сотрудники Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и других учреждений ООН, включая Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и офис Специального посланника Генерального секретаря ООН по делам молодежи. В состав жюри также вошли министры из четырех стран, ответственные за молодежную политику.

Фонд Молодежи при Президенте Азербайджанской Республики был создан по личной инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Указом № 542 от 19 декабря 2011 года. Целью Фонда Молодежи является реализация государственной молодежной политики, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а в настоящее время успешно проводимой президентом Ильхамом Алиевым.