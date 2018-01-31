На трещинах в оползневой зоне «Телебашни» установлены новые маяки. В настоящее время в трещинах нет никаких изменений, наблюдается стабильность.

Об этом корреспонденту АЗЕРТАДЖ сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Начальник экспедиции отметил, что на территории ведутся электрические и сейсмические разведывательные работы, а в расщелинах осуществляется измерение, изучаются достигнутые результаты. «Никакого влияния от оползней на Телебашню и Пламенные башни не ожидается. Это связано с тем, что они сооружены над другими структурами. Кроме того, на основе обращений граждан был проведен месячный мониторинг территорий, склонных к оползням, и в ближайшее время будет опубликован итоговый бюллетень», — добавил А.Гаралов.

Напомним, что в прошлой неделе в Сабаильском районе столицы в 200-250 метрах юго-восточнее от Телебашни в оползневой зоне наблюдалась активизация. Ширина трещин в оползневой зоне достигла 1 метра, глубина – 4-7 метров. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время проведения строительных работ.