Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны.

Указом устанавливается, что в случаях, предусмотренных законами Азербайджана, актами Президента Азербайджана и межгосударственными или межправительственными договорами Азербайджана, выдача виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны осуществляется в электронном порядке посредством системы ASAN Viza.

Госагентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит выдачу виз в международных аэропортах Азербайджана посредством системы ASAN Viza, а также оплату визы посредством системы ASAN Pay.