Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея азербайджанского кино.

В августе 2018 года исполняется 120-я годовщина азербайджанского кино.

В распоряжении говорится, что, учитывая важную роль азербайджанского кино в пропаганде культурно-исторического наследия, воспитательных и нравственных ценностей, с целью проведения 120-летия азербайджанского кино как знаменательного события культурной жизни страны министерству культуры и туризма поручено подготовить План мероприятий, посвященный 120-летию азербайджанского кино.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.