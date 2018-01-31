Полномочная структура свободной экономической зоны Алят, осуществляющие здесь деятельность административные учреждения, юридические лица и их работники, резиденты будут освобождены от всех налогов.

Как сообщает АПА, это нашло свое отражение в законопроекте «О свободной экономической зоне Алят». Импортируемые в свободную экономическую зону товары, работы и услуги будут освобождены от таможенных пошлин и налогов.

В свободной экономической зоне Алят будет создан Центр бизнес услуг. Согласно проекту, центр будет отвечать за выдачу лицензий и других официальных документов и будет работать по принципу «одного окна».