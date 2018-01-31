Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этой теме, в частности, была посвящена значительная часть встречи президента Российской Федерации с президентами Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в июне 2016 года, она также обсуждалась в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и Ереван в ноябре прошлого года», — сказала она.

В рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документа, регламентирующего деятельность дополнительных наблюдателей. «На прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел двух стран, организованной тройкой сопредседателей, сторонам были переданы обновленные предложения. Министры дали принципиальное согласие на подготовленные посредниками документ. Остались некоторые технические детали, их еще сторонам предстоит досогласовать, прежде, чем будет запущен механизм расширения», — сообщила представитель российского дипломатического ведомства.

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, Мария Захарова подчеркнула, что только сами стороны, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положат конец этому по-настоящему затянувшемуся конфликту. «В октябре прошлого года в Женеве был проведен армяно-азербайджанский саммит, на котором президенты условились активизировать переговорный процесс, после этого дважды встречались министры, были сделаны соответствующие заявления. В первой декаде февраля сопредседатели планируют визит в регион с тем, чтобы уточнить позиции сторон по проблемам и проблемным вопросам урегулирования», — сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России.

Отвечая на вопрос относительно того, как РФ и Азербайджану бороться с вмешательством во внутренние дела в ходе президентских кампаний, она добавила, что министерство иностранных дел России советует Азербайджану направлять информацию о вмешательстве во внутренние дела страны международным структурам, которые призваны реагировать на такие вмешательства.

По мнению Захаровой, следует не только фиксировать вмешательство во внутренние дела, но и предавать эти случаи гласности.