Глава Исполнительной власти Шушинского района, председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» Байрам Сафаров выразил отношение к распространившейся информации о том, что он заснул на прошедшей 29 января с участием президента Ильхама Алиева конференции, посвященной итогам четвертого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах».

В заявлении Report Б.Сафаров сказал, что «сообщения не соответствуют действительности»: «Ведь эта конференция — не место для сна. Просто, яркий свет в зале падал мне в глаза. Допустим даже, что я вздремнул. Ну и что? Разве это зависит от человека? Человек может быть уставшим. Это рекламируют армянам? Кому это показывают?».