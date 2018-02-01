«Моя Планета» и сервис путешествий OneTwoTrip рассказывают об отелях, где были написаны литературные шедевры.

Стивен Кинг «Сияние»

Этот симпатичный отель в колониальном стиле вдохновил Стивена Кинга на один из самых популярных и страшных его романов. В 1974 году Кинг с женой остановились здесь на одну ночь. Поздно вечером они ехали через Эстес-парк, наткнулись на эту гостиницу и решили в ней переночевать. На стойке регистрации выяснилось, что они единственные постояльцы — совсем скоро отель закрывался на зиму. Кинг был очень впечатлен пустыми коридорами и огромной столовой, где все стулья были подняты на столы и лишь их столик готов принять гостей.

Ночью Кингу приснился его трехлетний сын, в ужасе убегающий по длинному коридору от пожарного шланга. Писатель проснулся от этого кошмара, сел у окна и, глядя на горы, за несколько минут сочинил сюжет «Сияния». Роман опубликовали в 1977 году, и он сразу стал бестселлером. Фильм 1980 года снимали в другой локации, но вот в мини-сериале 1997 года вы видите именно «Стэнли».

Ну и, конечно, гостиница «Оверлук» в книге полностью вдохновлена отелем «Стэнли». А число 217 не случайно выбрано для номера, в котором происходят одни из самых пугающих событий, — именно в нем останавливались Кинг с женой. В самом «Стэнли» эту комнату бронируют чаще других.

А еще говорят, что после публикации «Сияния» в отеле и вправду стали происходить странные события: иногда здесь видят бегающих по коридору четвертого этажа призрачных детей, а в музыкальной комнате изредка появляется покойная миссис Стэнли, жена основателя гостиницы.

Агата Кристи «Убийство в Восточном экспрессе»

Великая писательница и автор огромного количества детективов очень много путешествовала, и многие поездки вдохновляли ее на новые бестселлеры. Так, во время поездки по Среднему Востоку Кристи написала один из своих самых знаменитых детективов — «Убийство в Восточном экспрессе». Она несколько раз ездила на этом экспрессе из Стамбула в Лондон и не понаслышке знала о том, каково это — оказаться в заблокированном поезде вдали от людей: в 1931 году «Восточный экспресс» с Кристи на борту несколько часов простоял в поле из-за снежной бури. Отметим, что в свои поездки писательница всегда брала печатную машинку, так что, возможно, начало романа зародилось именно в тот день.

Ну а дописывала «Убийство в Восточном экспрессе» Кристи уже в более комфортных условиях: в номере 411 отеля Pera Palace Hotel Jumeirah в Стамбуле. Сегодня номер назван в честь Агаты Кристи, и в нем тщательно воссоздана обстановка того времени.

Отель любил и еще один известный писатель — Эрнест Хемингуэй, по слухам, мог часами потягивать виски в баре «Ориент». Также в Pera Palace Hotel Jumeirah останавливались королева Елизавета II и король Эдвард VIII, Сара Бернар и Грета Гарбо, Альфред Хичкок, Жаклин Кеннеди и Мустафа Ататюрк.

Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти»

Заключительную часть знаменитой истории о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг дописывала в старинном отеле The Balmoral Hotel в Эдинбурге. Само здание выглядит словно сошедшим со страниц саги: в подобном викторианском особняке вполне могла бы располагаться школа магов.

Роулинг писала книгу в комнате 552 на пятом этаже. На двери номера висит табличка The J.K. Rowling Suite и небольшая фигурка совы. За дверью — огромный сьют со спальней, гардеробной, просторной ванной комнатой и большой гостиной. В гостиной и стоит стол, за которым были написаны несколько глав «Гарри Поттера».

Как признается в одном из интервью сама Роулинг, дописать книгу дома ей постоянно кто-то мешал, и она вспомнила о «Балморале», где уже останавливалась пару раз. Так что в августе 2006 года писательница переехала в отель. О том, кто живет в большом угловом люксе, знали всего несколько человек из персонала гостиницы. Они сделали все возможное, чтобы никто не тревожил знаменитую писательницу, так что она прожила в номере полгода и закончила свою знаменитую историю.

Сегодня снять тот же номер в отеле нельзя, но к услугам гостей еще 167 номеров — от классических до делюкса. А еще спа-салон, сауна, турецкая баня, зал для фитнеса и шикарный ресторан Number One.

Ян Флеминг, книги о Джеймсе Бонде

По правде говоря, когда Ян Флеминг писал в особняке «Золотой глаз» книги про Джеймса Бонда, отеля тут еще не было. Дом полностью принадлежал писателю: он купил участок земли на Ямайке в 1946 году и построил свой дом на краю скалы с видом на частный пляж. Но в наши дни здесь может остановиться любой путешественник — если, конечно, заранее забронирует один из 22 номеров.

Основной дом, где и написаны истории о великом агенте, построен по эскизам Флеминга. Писатель провел здесь более 20 зим. Здесь также гостили Ноэл Кауард, Кэтрин Хэпберн, Эррол Флинн, Сэсил Битон, принцесса Маргарет и премьер-министр Великобритании сэр Энтони Иден. А после смерти Флеминга в 1964 году особняк выкупил известный музыкальный продюсер Крис Блэквелл, и на вилле побывала целая череда знаменитых музыкантов: Стинг, Боно, Майкл Кейн, а также Джонни Депп и чета Клинтон. Кстати, многие звездные гости сажали на участке деревья — эту традицию начал в 1956 году сэр Энтони Иден.

В основном доме всего три спальни, остальные номера расположены в построенных позднее коттеджах. Но если хочется поймать вдохновение, попросите поселить вас в комнате самого Флеминга, где даже сохранился стол, за которым он писал книги про агента 007. Он, кстати, специально стоит спиной к окну с видом на море, чтобы не отвлекаться.

Эрнест Хемингуэй «По ком звонит колокол»

Эрнест Хемингуэй вообще очень уважал хорошие гостиницы, и в десятках отелей по всему миру есть номера, где он останавливался или даже подолгу жил. Но честь называться отелем, где Хемингуэй творил, выпала немногим. И Ambos Mundos — один из них.

Это одна из самых старых гостиниц Гаваны, построена она в конце 1920-х годов. А уже в начале 1930-х номер 511 снял Хемингуэй. Он прожил здесь семь лет и написал за это время три книги: «Смерть после полудня», «Зеленые холмы Африки» и «Иметь и не иметь». Также здесь он написал некоторые главы одного из самых знаменитых своих романов «По ком звонит колокол».

Сегодня в номере 511 устроен небольшой музей, в котором хранится печатная машинка и некоторые личные вещи писателя. Кровать в номере также сохранилась с тех времен. Кроме того, один из ресторанов отеля носит название Hemingway. А в другом ресторане, Plaza de Armas, подают любимые блюда Хемингуэя. Если остановитесь в Ambos Mundos, обязательно поднимитесь также в бар на крыше: отсюда открывается потрясающий вид на исторический центр Гаваны.

Редьярд Киплинг «Книга джунглей»

Brown’s — респектабельный и одновременно роскошный пятизвездочный отель, расположенный в самом центре Лондона, между площадью Пикадилли и улицей Риджент-стрит. Именно здесь Редьярд Киплинг написал свое самое известное произведение — «Книгу джунглей». Конечно, вдохновением рассказов, вошедших в книгу, стал не туманный Лондон, а Индия, где Киплинг провел свое детство. Но не исключено, что комфорт и удобство номера в Brown’s сыграли свою роль и помогли писателю создать произведение, которое и сегодня любят и дети, и взрослые.

В отеле доступен специальный сьют, названный именем Киплинга. В номере царит неповторимая атмосфера колониальной Индии. На стенах — уникальные обои с рисунком в виде цветов и листьев. В сьюте также есть огромная мраморная ванная комната и просторная гостиная с удобным письменным столом.

Отель Brown’s любил не только Киплинг. В разные годы здесь жили Агата Кристи, Теодор Рузвельт и Александр Белл (который, кстати, сделал отсюда первый в мире звонок по телефону). А сэр Уинстон Черчилль говорил: «Я не останавливаюсь в отеле. Я останавливаюсь в Brown’s».