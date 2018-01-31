Рустам Иноятов, покинувший пост председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, назначен государственным советником президента страны по политико-правовым вопросам, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Как сообщалось ранее, Рустама Иноятова на посту главы СНБ сменил Ихтиёр Абдуллаев, бывший генеральный прокурор страны.

Рустам Иноятов — в числе немногих высокопоставленных узбекских чиновников, которые сохранили свой пост после смерти первого президента Ислама Каримова. СНБ, во главе которой с 1995 года находился Иноятов, считается в Узбекистане самой закрытой и влиятельной силовой структурой.