Создатели шпионского триллера The Rhythm Sector никак не ожидали, что съемки их нового фильма будут сопровождаться такими проблемами. А все из-за того, играющая главную роль в этом кино — Блейк Лайвли — всегда рвется выполнять все самые сложные трюки сама.

Желание актрисы работать без каскадеров привело к печальному результату. В прошлом месяце, выполняя один из головокружительных трюков, она сломала руку. Из-за этого съемки были «заморожены», как все думали на пару-тройку недель. «Из-за травмы, полученной Блейк Лайвли, исполнительницей одной из главных ролей, работа над проектом остановлена!» — заявил тогда продюсер, слова которого приводит издание 7Дней.

Увы, надежды создателей фильма не оправдались: перелом оказался сложным, Блейк понадобилась операция. Позднее, уже в этом месяце, работа над фильмом было возобновилась. В Сети успели появиться кадры со съемочной площадки, на которых актриса прячет гипс, наложенный на ее руку под специальной черной перчаткой. Однако вскоре стало ясно, что Лайвли работать в полную силу не может. Мало того, во время очередного визита к врачу Блэйк узнала, что кость срастается не так, как надо. и ей понадобится вторая операция. В итоге, продюсеры были вынуждены остановить работу над проектом на неопределенное время. Причем, теперь они даже не надеются на возобновление съемок в обозримом будущем: члены съемочной команды получили разрешение искать работу на других проектах.

Напомним: кроме Лайвли в фильме заняты и другие известные актеры, включая Джуда Лоу. А производством кино занималась возглавляемая Барбарой Брокколи продюсерская компания EON Productions, отвечающая за съемки франшизы про Джеймса Бонда. Так что когда теперь зрители увидят кино, в который уже было вложено 50 миллионов долларов, совершенно непонятно.