После обнародования «кремлевского доклада» в России думают не о контрмерах и не об эскалации на Донбассе, а о том, как спасти от конфискации американцами триллион долларов, который принадлежит фигурантам доклада. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Две абсолютно разные точки зрения российских политиков на так называемый «кремлевский доклад» — это серьезный сигнал. Очень показательно, что вчера там была паника, а сегодня такое ровное состояние. Добренький Путин даже готов поделиться секретной информацией с ЦРУ. Я еще раз напомню, что он просрал выборы в США», — говорит политолог.

Пионтковский подчеркнул, что прозвучало два аргумента: первый – «это не список, а телефонная книга», второй – «это же список, а санкций никаких нет».

«Они невнимательно прочли, что там написано маленькими буквами. А маленькими буквами там написано, что есть закрытая часть доклада. Вот недавно выступил глава Минфина и сказал, что там 100 страниц. И что этот закрытый доклад интересен не тем, что там есть другие новые фамилии, а есть там и другие фамилии, а тем, что там громадная финансовая информация по вот этим 210, которые в открытой части. Та информация, которая требуется законом 241: объем состояния, источники доходов по всем родственникам, индекс коррупции, участие в различных программах, отдельные активы, находящиеся на территории США. Это по каждому из этих людей», — сообщил публицист.

По его словам, это значит, что «эта информация уже собрана в закрытом американскими властями списке, и к каждому из этих персонажей можно применять уже существующее американское законодательство по борьбе с отмыванием доходов, добытых преступным путем».

Пионтковский также напомнил о недавнем докладе Национального бюро экономических расследований об одном триллионе долларов российских частных активов.

«Владельцами этого одного триллиона долларов и являются вот эти 210 человек. И никаких новых санкций уже не нужно, никаких новых решений исполнительной законодательной власти. Вот по этой информации к каждому из этих 210 человек может применяться законодательство, что означает, фактически, сначала замораживание, а потом конфискацию этих активов. Собственно, ничего другого не ждали. Мой друг Бэн Фрид давал десятки интервью последние пять дней и тоже говорил, что доклад не означает каких-то новых списков санкций. Данные списки означают то, что предусмотрено законом 241: сбор всей финансовой информации по этим джентльменам и после этого в любой момент — применение к ним существующего законодательства», — подчеркнул политолог.

По его мнению, со стороны Кремля не будет резких контрмер – ни публикации своих списков, ни обострения на Донбассе.

«Любое обострение на востоке Украины только ухудшит их судьбу. То есть, если завтра будет обострение, то начнется замораживание, о которым я говорил. Поэтому и Путин был таким сладеньким и добреньким сегодня, и Волкер вчера заявил неожиданно, что появились какие-то признаки конструктивизма и Сурков готов с ним обсуждать миротворчество на всей территории Луганщины на границе с Россией. Москва сейчас думает не об обострении, а о том, как бы все-таки выскочить из потенциальных санкций, как спасти один триллион долларов. Вот об этом они думают, а не о том, взять им Мариуполь или не взять», — резюмировал Пионтковский.