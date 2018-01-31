В Самаре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех членов банды. По версии следствия, организовал ее житель региона Евгений Дуняшкин в сентябре 2016 года. В преступную группу он вовлек еще четверых знакомых, один из них — гражданин Республики Азербайджан.

— Мужчины совершили семь разбойных нападений в Самаре. Правоохранители считают, что они грабили людей, которые якобы были причастны к незаконному обороту наркотиков. Причем потерпевших вынуждали отдавать автомобили, деньги и личные документы под прицелом огнестрельного оружия. Взамен преступники требовали выкуп в размере 300 тысяч рублей, — сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Полицейские задержали участников банды. Уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд. Ранее туда же следователи направили уголовные дела в отношении двух других членов банды. Они заключили сделку со следствием.

Мужчинам грозит до 15 лет колонии и штраф в размере до одного миллиона рублей. Степень наказания зависит от роли каждого участника банды.