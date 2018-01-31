Активист Ильхам Велиев, гражданин России, житель города Пермь, опубликовал открытое обращение к азербайджанской общественности по поводу бывшего работника ликвидированного Пермского ВАК Исаева Чингиза, который, по словам Велиева, не удовлетворяет общественно-политические запросы азербайджанцев Перми. Велиев отмечает, что не спроста он выбрал форму открытого обращения, информирует Minval.az.

«Местная власть видит и понимает, что организационная составляющая азербайджанского общества переживает тяжелый кризис, нуждается в оздоровлении и консолидации, но процесс консолидации должен идти в правильном и нужном направлении только при прохождении в публичном, прозрачном и правовом поле. Данное общественно-политическое состояние азербайджанцев не удовлетворяет большинство азербайджанцев, — пишет Велиев. И основным объектом пристального внимания, по его словам, является «Главный публичный азербайджанец Перми» — Исаев Чингиз. Хотя на данный момент претендующих на это звание двое: Чингиз Исаев и Яшар Гурбанов – Глава ОО «Содействие Азербайджанцам Пермского края». Но Ч. Исаев не желает упускать диаспоральную власть, использует все доступные и недоступные формы борьбы.

— Завладев руководящим постом Пермского ВАК, который сей час ликвидирован, Чингиз Исаев не смог консолидировать азербайджанцев вокруг себя, потому что не обращал должного внимания обще-азербайджанским интересам и организации представительского характера этих интересов, что повлекло недовольством среди азербайджанцев — вплоть до создания следующих общественных организаций азербайджанцев. Факты скандалов сопровождающимися вмешательством правоохранительных органов, а также судебными разбирательствами между азербайджанцами и ставленниками Чингиза Исаева – все это проходило в состоянии узурпации в отношении азербайджанцев, потому что Ч. Исаев имеет и охранное предприятие, сотрудники которого угрожают людям. И такой человек управлял организацией ВАК Перми! Причем, управлял как монополист, узурпировавший финансовые дела, и не допускал к финансовой отчетности заинтересованных активных азербайджанцев. Это — преступление в отношении азербайджанцев, это политическая ошибка Ч. Исаева в отношении азербайджанских интересов на Пермской арене

— Учитывая вышесказанное, я обращаюсь азербайджанцам Перми и самому Чингизу Исаеву Микаил оглы: больше не ведите борьбу за титул «ГЛАВНОГО АЗЕРБАЙДЖАНЦА ПЕРМИ», — подытоживает Велиев.