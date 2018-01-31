Эксперты проанализировали «сухой закон», введенный в Советском Союзе в 1985 году при Михаиле Горбачеве наряду с перестройкой экономики и других сфер жизни страны. Специалисты считают, что главным эффектом подобных мер является снижение преступности, смертности и других негативных аспектов.

Кампанию по борьбе с пьянством в СССР можно было бы провести организованнее, не создавая ажиотажных очередей в магазинах. Необходимо было лишь резко увеличить стоимость водки, заявляют эксперты ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ. Действие сухого закона совпало с более ранними эффективными мерами.

Кампания совпала с введенными мерами по поддержке рождаемости в СССР (увеличение ясель, детских садов, гибкие графики для матерей, социальные алименты). Меры Горбачева снизили травматизм, убийства и летальные исходы от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сухой закон отменили в 1988 году, после этого смертность в Советском Союзе резко пошла вверх, побив все рекорды — она выросла в 1,5 раза в сравнении с 1985-м годом.