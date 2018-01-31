Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает переговоры с правительством Азербайджана по вопросу приобретения части государственной доли в Международном банке страны. Об этом Trend в среду сообщили в головном офисе ЕБРР.

“Вопрос участия ЕБРР в процессе приватизации Международного банка Азербайджана по-прежнему является предметом наших переговоров с правительством страны. Необходимо понимать, что это достаточно амбициозный проект, который требует определенного количества времени для рассмотрения, утверждения и реализации”, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что ЕБРР будет рад помочь в реструктуризации и изменении профиля Международного банка Азербайджана. В то же время, по его словам, в случае реформирования системы корпоративного управления в МБА, ЕБРР может рассмотреть возможность стать акционером азербайджанского банка.

Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к ЗАО Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.