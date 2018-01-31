ООО BakuBus зафиксировало очередной факт грубого поведения со стороны пассажира.

Как сообщается на официальной странице ООО BakuBus, 30 января пассажир автобуса с государственным номером 90JH-110 маршрута №175 на конечной остановке у памятника Самеду Вургуну вошел в автобус, не оплатив проезд. А после того, как водитель сказал об этом в микрофон, мужчина, разозлившись, оскорбил водителя нецензурными словами и пытался напасть на него.

Только вмешательство других пассажиров остановило назревающий конфликт, однако мужчина так и не оплатил проезд. После того, как на место были вызваны диспетчер и сотрудники полиции, пассажир быстро покинул салон автобуса и сбежал.