Самым старым жителем Азербайджана (чей возраст прошел верификацию) является жительница поселка Гарматук Лянкяранского района 108-летняя Вясма Мамедова, сказала Trend в среду директор Института физиологии Национальной академии наук, доктор наук по биологии Улдуз Гашимова.

«При исследовании долгожителей в первую очередь осуществляется верификация их возраста. Потому что во многих случаях реальный возраст не совпадает с возрастом, указанным в документах. Таким образом, информация о самом старом человеке, распространяемое СМИ со ссылкой на их документы, не имеет научной основы», — отметила Гашимова.