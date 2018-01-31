Вчера на расположенной между селами Армуду и Онуз приграничной территории лесничества Шиндан Гирканского национального парка и долины Алмабади дикое животное растерзало теленка, принадлежащего жителю района Талыбу Ахмедову.

Как сообщили АПА в МЭПР, спустя некоторое время после происшествия егеря Национального парка заметили на территории взрослую самку леопарда.

Отметим, за неделю до происшествия фотоловушки лесничества Шиндан Гирканского национального парка зафиксировали маршрут передвижения этого леопарда.

В связи с данным фактом сотрудники МЭПР и общественного объединения IDEA побывали на этой территории и провели с гражданами беседы о важности охраны редкого вида хищника.