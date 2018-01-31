На популярном молдавском телеканале «TVC 24» прошла премьера документально-публицистического фильма «Принцип домино» представленного Международным клубом выпускников евразийских киношкол (Eurasia Film schools Alumni Association). Фильм создан историками и кинодокументалистами из пяти стран (России, Израиля, Венгрии, Сербии и Германии).

Как передает Minval.az со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан», фильм посвящен роли внешних сил в распаде царской России и затем СССР, а также угрозам от них для современной России.

Центральное место в фильме уделено подрывной деятельности армянских националистов, дашнаков и зарубежной диаспоры в развале царской России и СССР. В фильме приведены уникальные архивные фотоматериалы и кинохроника, рассказывающие о механизме армянского террора и подрывной деятельности, роли армянской диаспоры и негативной роли чиновников армянской национальности в высших руководящих кругах России и СССР.

Пристальное внимание уделено террористической деятельности армянских организаций на Кавказе в 1905 году, ужасным этническим чисткам, осуществленным этими группировками, а также разжиганию нагорно-карабахского конфликта в 1988 году, ставшего катализатором распада СССР. Отмечено, что окружение генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева состояло из целого ряда армянских советников и помощников, которые по заказу западных политических кругов разожгли национальные конфликты — в первую очередь, нагорно-карабахский конфликт, приведший к цепной реакции на всем советском пространстве и в итоге — к развалу СССР.

«Примером тому может служить распад самого большого государства в истории — Советского Союза, во время которого социальные мины, заложенные более ста лет назад и ждавшие своего часа, взорвались, породив длинный список межнациональных конфликтов, жесточайших погромов и войн. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Фергана, Чечня, Карабах, Донбасс — сейчас эти географические названия ассоциируются с большой кровью, беженцами и разрушениями.

Эти конфликты, которые и сегодня нужны тем, кто, умело манипулируя националистическим чувствами, псевдоисторическими фактами, ради собственной выгоды создает модель, которая любой народ может привести к ситуации, когда рассказывая на ночь своим детям сказку, ее придется начинать со слов: «Жила была страна…», — отмечается в релизе к фильму.