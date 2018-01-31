Железная дорога Баку-Тибилис-Карс (БТК) в дальнейшем будет использоваться и в туристических целях.

Об этом в среду сказал Trend завотделом по информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихаммедов.

По его словам, железнодорожный транспорт один из давно используемых видов транспорта. «На этом транспорте можно будет объездить все регионы Азербайджана. Он используется в поездках внутреннего туризма, в частности в праздничные дни, или во время летних каникул. Для внутреннего туризма, являющегося одним из приоритетных направлений «дорожной карты», наряду с альтернативными видами транспорта используется и этот вид транспорта», — сказал завотделом.

Шихаммедов подчеркнул, что при поездках внутреннего туризма достаточное количество людей пользуется поездами. «Что касается международного транспорта, то думаем, что после начала эксплуатации БТК в полную силу специалисты туристической сферы рассмотрят этот вопрос с учетом международного опыта, и эта железная дорога, соединяющая три страны, будет использована и в туристических целях. Этот маршрут будет выгоден как для местных граждан, выезжающих за рубеж, так и для туристов, приезжающих в Азербайджан», — сказал он.

Как сказал завотделом, выбор удобного вида транспорта будет зависеть от туристов. «Некоторые, сокращая расстояние, выбирают воздушный транспорт или личный автомобиль. А некоторые предпочитают поезд, потому что обычно железнодорожные рейсы реализуются утром или вечером, что также удобно для туристов», — сказал Шихаммедов.