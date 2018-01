Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Отмечается, что это первое более-менее массовое выступление в Иране против обязательного ношения платка со времен революции 1979 года.

Первая такая настоящая акция состоялась еще в декабре 2017 года. Активисткой, которая решились на протест, стала 31-летняя Вида Мовахеди, которая является матерью полуторагодовалой девочки. 27 декабря женщина поднялась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком, как флагом.

Однако женщина была задержана полицией, освобождена и затем арестована повторно. По словам известной в Иране правозащитницы и адвоката Насрин Сотоудех, молодую женщину освободили только 28 января.

После этого, 29 января, акцию Виды Мовахеди повторили, как минимум, еще три женщины. По сообщениям Сотоудех, женщина, которая стала на ту же будку и Мовахеди, также была задержана полицией. Вскоре после этого в знак поддержки движения жители города начали оставлять на будке цветы.

Стоит отметить, что обязательное ношение платка в публичных местах предписано в законах Ирана, а нарушительницам грозит арест.

Однако жительницы страны последовательно отстаивают свою свободу появляться с непокрытой головой, например, за рулем автомобиля, аргументируя это тем, что салон машины является частным пространством.

People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She

She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68

— Armin Navabi (@ArminNavabi) 18 января 2018 г.