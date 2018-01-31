Франция, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, будет продолжать идти по пути выслушивания всех сторон конфликта.

Как передает Minval.az со ссылкой на ереванские СМИ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции.

Сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян пригласили президента Франции посетить оккупированный Арменией Нагорный Карабах, на что Макрон ответил: «Что касается Карабаха, то Франция – сторонник компромисса, так как статус-кво – это не решение проблемы. Надеюсь, что однажды я вернусь к вам и скажу, что карабахский конфликт урегулирован».