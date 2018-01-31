Правительство Казахстана рассмотрит законопроект, который хочет определить признаки «деструктивной религии»

В Казахстане хотят регламентировать допустимую форму и длину бороды. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Это связано с тем, что министерство по делам религий и гражданского общества хочет ввести определение «деструктивного религиозного течения». Какие направления попадут под эту категорию, пока не ясно, но некоторые признаки «деструктивности» планируют запретить.

«Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это люди придерживаются деструктивных религиозных течений», — сказал министр Нурлан Ермекбаев.

По словам министра, в общественных местах будет запрещено носить предметы одежды, которая препятствует распознаванию лица.

Немногие священнослужители, которые были на презентации законопроекта, не смогли ответить на вопрос, какие течения следует отнести к деструктивным.