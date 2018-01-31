Телесеть HBO придумала нестардартную наружную рекламу для промо начала второго сезона фильма High Maintenance («Кайф с доставкой»), превратив трубы Нью-Йорка с сигареты с марихуаной, рассказывает Adweek.

Три вентиляционные трубы в районах Юнион-сквера, Мейтпакинга в Манхэттене и Уильямсбурга в Бруклине стали выглядеть как дымящиеся сигареты с марихуаной. Чтобы прохожие поняли, что именно рекламируется, каждая инсталляция была обнесена табличками с надписями High Maintenance, такие же надписи были нанесены и на изображающие сигареты трубы.

Целью кампании было напомнить о начале второго сезона поклонникам и привлечь новых зрителей. И очевидно, это удалось — хотя рекламные инсталляции появились в городе всего на один день, 19 января, они вызвали обсуждение, так как прохожие снимали рекламу на видео, фотографировали и делились в соцсетях.

Фильм High Maintenance («Кайф с доставкой») рассказывает о курьере, доставляющем клиентам сигареты с марихуаной.

Разработало акцию агентство The Gathery.