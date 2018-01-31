Государственный совет Турции утвердил решение о сносе жилого комплекса OnaltiDokuz Residence, построенного недалеко от побережья Мраморного моря в стамбульском районе Зейтинбурну.

Три башни высотой 27, 32 и 37 этажей возвели в непосредственной близости от центра города, по мнению местных краеведов, суда, а сейчас еще и государственных чиновников, с нарушением законодательства, разрушив историческую панораму Стамбула, включенную в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, передает издание»Оnliner».

Еще в 2011 году стамбульская общественность была возмущена, когда выяснилось, что троица строящихся жилых высоток при взгляде со стороны Босфора будет непосредственно соседствовать с минаретами мечети Сулеймание, одной из главных достопримечательностей города. Однако, несмотря на это, комплекс OnaltiDokuz Residence был успешно закончен, а квартиры в нем быстро распроданы.

Только в 2013 году начался судебный процесс, в ходе которого стало известно, что застройщик комплекса после получения разрешения на строительство удивительным образом добился от муниципальных властей Стамбула и отказа от ограничения на высоту в пять этажей, ранее установленного в генплане города для этого участка. После этого вместо скромных зданий он соорудил три башни в 27, 32 и 37 этажей.

Протесты защитников исторической среды Стамбула и угрозы ЮНЕСКО пересмотреть свое решение о включении центра города в собственный список Всемирного культурного наследия заставили правительство страны поддержать решение суда, постановившего демонтировать законченный жилой комплекс.