Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, лидеры выразили удовлетворение итогами прошедшего конгресса сирийского национального диалога, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.