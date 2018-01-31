Армянские СМИ уже второй день с гордостью сообщают о том, что в кинотеатрах Еревана фильм «Смерть Сталина», вызвавший большой резонанс, показывается беспрепятственно. Отметим, что помимо стран ЕАЭС показ картины запретили на территории большинства стран СНГ, в том числе и в Азербайджане. В грузинских кинотеатрах фильм будет показан с 1-ого февраля.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя потасовка журналистов, членов президентского Совета по правам человека Николая Сванидзе и Максима Шевченко в радиоэфире при обсуждении фигуры Сталина, заявил, что данный инцидент может говорить в пользу отзыва прокатного удостоверения фильма о смерти советского вождя.

«Не знаю, будут ли сделаны им замечания. Я в это контексте скажу: а вы критикуете министерство культуры за то, что они отозвали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями, не могут держать себя в руках», — сказал он журналистам.

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», уведомив об этом прокатчика картины — ООО «Вольгафильм». Фильм «Смерть Сталина» — сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.

Вместе с тем, в Армении уже несколько дней вышел в прокат фильм «Смерть Сталина».

На вопрос корреспондента Aysor.am, какого мнения придерживается министерство культуры Армении относительно показа этого фильма в Армении и не будет ли установлен в Армении такой же запрет, министр культуры Армен Амирян заявил:

«Министерство культуры Армении не имеет никакого отношения к порядку лицензирования показа фильмов в кинотеатрах».

«Как очевидно из ответа министра культуры, чинить препятствия для показа фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах Армении не будут», — отмечает ереванское провластное издание.

Вместе с тем, по информации армянского Первого информационного издания, фильм «Смерть Сталина» с 25 января демонстрируется в кинотеатрах «Синема стар». Сотрудница кинотеатра в беседе с изданием сказала, что премьера фильма состоялась 25 января, и демонстрация все еще идет.

«Отметим, что кинотеатры «Синема стар» находятся в принадлежащих компании «Ташир» торговых центрах «Далма Молл» и «РИО». Получается, что компания «Ташир» решила показать в Армении запрещенный в России фильм», — подчеркивает издание.