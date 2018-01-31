Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Туркменистан встретился с президентом республики Гурбангулу Бердымухаммедовым.

Как передает АПА, на встрече было отмечено, что визит президента Туркменистана в Азербайджан в 2017 году и диалог на уровне глав государств послужили импульсом для развития дружественных связей между странами. Также было отмечено, что исторически сложившиеся между двумя народами дружественные и братские связи будут развиваться и в дальнейшем.

Стороны отметили, что вхождение в состав делегаций представителей Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», а также проведение деловых встреч с соответствующими структурами создадут благоприятные возможности для развития сотрудничества в энергетической и транспортной сферах.

Э.Мамедъяров довел до внимания, что работа железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в значительной степени увеличит транспортные возможности между странами региона.

Стороны подчеркнули, что существующие двусторонние связи послужат развитию регионального сотрудничества в трехстороннем формате с участием Азербайджана, Турции и Туркменистана.

На встрече стороны провели обмен мнениями вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес.