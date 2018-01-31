Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя драку между членами президентского Совета по правам человека Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко из-за личности Иосифа Сталина, напомнил, что министерство культуры отменило прокат картины о советском лидере.

В Кремле подчеркнули, что «даже такие мастодонты», как Сванидзе и Шевченко, «не могут совладать со своими эмоциями». Песков добавил, что не знает, будет ли президент делать журналистам замечание из-за драки.

«Я в этом контексте скажу одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма „Смерть Сталина“. Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», — заявил Песков.