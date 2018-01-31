В соответствии с указаниями президента Азербайджана ведется работа по благоустройству Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг», заявил в среду журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

«Требуется решить ряд важных вопросов, мы занимаемся этим, и все требования президента будут выполнены с учетом последовавшей от него критики», — сказал министр.

Напомним, что глава государства в ходе недавнего посещения «Янардага» заявил, что ситуация в этой зоне плачевная, не соответствует нынешнему уровню развития нашей страны и требуется создать такие условия, которые были бы высоко оценены как гражданами Азербайджана, так и туристами.