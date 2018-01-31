За сутки совокупное состояние 96 российских бизнесменов уменьшилось на $ 1,06 млрд. Такие последствия имело их внесение в «кремлевский доклад». Такие данные исходят из расчетов онлайн-рейтинга Forbes.

Как сообщается, больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца Лукойла. Он стал «беднее» на $ 226 млн. Глава НЛМК Владимир Лисин потерял $ 205 млн, владелец Полюса Сулейман Керимов — $ 102 млн.

В то же время, российские СМИ пишут, что «в целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно — могло быть и хуже».

К примеру, в процентном выражении активы российских миллиардеров из списка США подешевели лишь на 0,3%. Их совокупное богатство оценивается сейчас в 420 миллиардов долларов. В частности, некоторые россияне из него даже увеличили свои активы, например, Сергей Галицкий.