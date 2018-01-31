Генерал-полковник Рустам Иноятов снят с должности главы Службы национальной безопасности Узбекистана. Об этом «Фергане» сообщили собственные источники в Ташкенте.

Прибывший 31 января в главное управление СНБ на улице Матбуотчилар в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг деятельность спецслужбы и Рустама Иноятова резкой критике.

Рустаму Иноятову 73 года, он родился 22 июня 1944-го в посёлке Шерабад Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Его отец, Расул Иноятов, был полковником Комитета госбезопасности (КГБ). В 1968 году Рустам Иноятов окончил Ташкентский государственный университет, где учился на кафедре ирано-афганской филологии восточного факультета. Отслужил в Советской армии, там же был принят на службу в КГБ. С 1976 по 1981 год был сотрудником советской резидентуры в Афганистане под дипломатическим прикрытием. 27 июня 1995 года его назначили главой Службы национальной безопасности — преемницы КГБ. Таким образом, пост председателя СНБ он занимал более 22 лет.

Иноятов — один из восьми высокопоставленных узбекских чиновников, кому в 2005 году после трагических событий в Андижане был запрещен въезд в страны Евросоюза – в качестве одной из санкций ЕС против руководства Узбекистана.

До последнего времени позиции Иноятова считались незыблемыми — в свое время именно главный чекист Узбекистана рассматривался как один из наиболее вероятных сменщиков первого президента страны Ислама Каримова, и мирная передача власти от последнего Мирзиёеву многими наблюдателями расценивалась как результат неких внутренних договоренностей между нынешним главой государства и шефом СНБ. Иноятову, между тем, помимо руководства спецслужбой, приписывалось создание целой бизнес-империи. Свидетельства об этом иногда просачивались в прессу.

В то же время еще в конце 2016 года со своей должности был снят первый заместитель Иноятова Шухрат Гулямов, фигура которого, по некоторым данным, не устраивала нового президента страны. В дальнейшем глава государства провозгласил валютную реформу, которая также вызвала трениямежду ним и руководителем СНБ.

Напомним, после своего прихода к власти осенью 2016 года Мирзиёев практически полностью поменял министров силового блока правительства. В частности, глава МВД успел смениться дважды. В итоге, в сентябре 2017 года министром внутренних дел был назначен Пулат Бобожонов, а министром обороны — Абдусалом Азизов.

Служба национальной безопасности была образована в 1991 году. Ее основными задачами были определены разведывательная и контрразведывательная деятельность в интересах Узбекистана и борьба с организованной преступностью. Однако, как признал в декабре 2017 года президент Шавкат Мирзиёев, в дальнейшем полномочия этого ведомства оказались безосновательно расширены. Он заявил о необходимости реформировать Службу национальной безопасности и принять по ней закон. До настоящего времени деятельность СНБ регулируется Положением, утвержденным правительством в 1991 году.