1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будут туман и изморось. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3° тепла, днем 5-7° тепла, в Баку ночью 0-2°, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

1 февраля в районах Азербайджана временами ожидаются дожди и снег. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Подует западный ветер, который ночью и утром кое-где усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 0-3° мороза.