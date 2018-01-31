Министерство культуры и туризма Азербайджана работает над проектированием трех туристических зон. Работа ведется с тремя компаниями по итогам международного тендера, сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Как передает Тренд, по его словам, зоны располагаются в Хызы-Набране, Губе и Гусаре.

Министр добавил, что эта работа продолжится до конца года. «Затем уже можно будет говорить о реализации. Все льготы в этих туристических зонах должны предоставить возможность строительства трех- и четырехзвездочных отелей, и в целом создания туристической инфраструктуры», — сказал Гараев.

Министр добавил, что в последнее время в регионах большое значение придается вопросу строительства трехзвездочных отелей.