Вчера в СМИ было опубликовано парадоксальное заявление министра культуры и туризма Абульфаса Гараева о том, что к ремонтно-восстановительным работам дома Зейналабдина Тагиева желательно привлечь спонсоров, так как (цитируем) «у государства на это нет средств».

Далее следует не менее парадоксальная фраза о том, что в настоящее время такие дома включаются в отдельный список. Главное — обеспечить их включение в государственный реестр».

И, наконец, третья цитата министра: «В Азербайджане каждый гражданин должен знать, что наше культурное наследие — наше богатство. Мы своим отношением должны продемонстрировать ему, что это мое. Я должен это защищать, не ломать, дорожить им. Мы хотим параллельно с поддержкой государства осуществить эти работы за счет состоятельных людей, спонсоров».

Есть о чем поговорить, есть над чем подумать, а потому стоит рассмотреть все три цитаты А. Гараева детально, тем более, что его заявление вызвало негативный общественный резонанс. Возмущение общественности понятно, так как все помнят обращения представителей интеллигенции к правящей власти по поводу спасения особняка З. Тагиева в пос. Мардакан, находящегося на грани разрушения.

Журналисты – после определенного «хождения по мукам» — выяснили, что этот дом не состоит ни на балансе Минкультуры, ни на балансе Минздрава. Ситуация зашла в тупик, чиновники открещивались (как всегда) ничего не значащими плоскими отговорками, а вилла З. Тагиева тем временем продолжала разрушаться.

Но давайте по порядку. Согласно первой цитате А. Гараева, «у государства нет средств для восстановления, а потому следует привлечь спонсоров».

Не скроем, что цитата министра вызвала в обществе праведный гнев. Возмущение выражалось в весьма справедливых фразах о том, что богатый нефтяной Азербайджан бесплатно обеспечивает газом армянские церкви на территории Грузии, а свои же собственные граждане вынуждены платить за голубое топливо громадные деньги. К чему весь этот фарс? Замечено весьма кстати, особенно если учесть ежегодного проведения страной грандиозных спортивных мероприятий, на которые тратятся из госказны сотни миллионов манатов.

Что же получается? Многочисленные спортивные мероприятия, направленные на подъем имиджа Азербайджана в глазах мировой общественности, окончательно обескровили госказну, раз на реставрацию дома Зейналабдина Тагиева у государства, по словам А. Гараева, нету средств? Ведь на самом деле имидж – это именно история, уважение к памяти предков, особенно таких, как меценат Зейналабдин Тагиев, сделавший для Азербайджана столько, сколько ни один госчиновник – проживи он хоть несколько жизней (не дай Бог!) никогда не сделает!

Разбогатев, Тагиев первым делом проложил шоссейную дорогу из города до своего промысла, который находился в Биби-Эйбате, а затем удлинил ее до Биби-Эйбатской мечети. Большую часть своих доходов З. Тагиев отдавал на благотворительность, развитие и благоустройство родного города. Могут ли похвалиться теми же деяниями наши азербайджанские чиновники?

Тагиев внес огромный вклад в развитие образования. В 1901 году вложив 300 тыс. рублей он открывает первую в Баку женскую школу (ныне в этом здании размещается Институт рукописей Академии наук Азербайджана). В школу приняли 58 девочек, 35 из них были из бедных семейств. Их освободили от платы за учение, расходы на питание и одежду взялся возмещать сам Тагиев. Не пожалел он средств и на школьную библиотеку, в которой, благодаря З. Тагиеву была собрана значительная часть русской, зарубежной и восточной классики.

В 1895 году Гаджи Зейналабдин Тагиев основал в пригородном поселке Мардакян школу садовников и цветоводов (ныне средняя школа номер 123), заложил в песчанике рощу, пытаясь решить проблему озеленения Баку. А что делают нувориши, дорвавшиеся дол власти, и, в первую очередь мэр Баку Г. Абуталыбов, из под пера которого выходят десятки распоряжений о вырубке зеленых насаждений в нашем городе?

Гаджи Зейналабдин Тагиев построил в Баку театр, в котором 25 января 1908 года была осуществлена постановка первой на Востоке оперы «Лейли и Меджнун», написанной основоположником азербайджанской классической музыки, великим композитором Узеиром Гаджибейли. И стоит отметить, что сегодня этот театр находится в состоянии упадка, так как «у государства нету средств на его реставрацию»!

Произведение Наримана Нариманова «Надир-шах афшар» также было издано на средства миллионера Тагиева, равно как и произведения Солтана Меджида Ганизаде. При его поддержке Коран был переведен на азербайджанский язык.

Можно бесконечно перечислять заслуги нашего великого соотечественника перед страной, которую он любил беззаветно и на развитие которой не жалел ни денег, ни сил, ни здоровья. Строительство железной дороги, прокладка водопровода, создание службы пожарной охраны и многое-многое другое связаны с именем Тагиева. Он выделял деньги для школ, мечетей всего Кавказа, на благоустройство Бакинского кладбища, на строительство здания медресе в Тегеране, помогал детям-сиротам, немощным женщинам и вдовам. Гаджи Зейналабдин Тагиев посылал талантливую молодежь на учёбу в вузы Москвы, Казани, Петербурга, европейские университеты. Он строил здания для школ, оказывал материальную помощь и поддержку интеллигентам. К Тагиеву шли все – азербайджанцы, и русские, и армяне, и евреи, и грузины, потому что все считали его самым влиятельным и авторитетным человеком в Баку, «гордостью мусульманства», как писала о нем местная пресса. Было подсчитано, что на благо своей нации меценат потратил более 1 миллиона рублей золотом. Сегодня эта сумма составляет сотни миллионов долларов.

Наши госчиновники громче всех кричат о «патриотизме» и «любви к Родине», ворочая колоссальными капиталами собственного бизнеса. А потому, возвращаясь к цитате А. Гараева о «помощи спонсоров», мы внесем и свое предложение: пусть чиновники (в том числе и министр Абульфас Гараев) станут этими спонсорами. Пусть скинутся на ремонт и реставрацию дома мецената Зейналабдина Тагиева. Пусть докажут, что они – настоящие, а не липовые, патриоты.

Как известно, с приходом большевиков к власти ситуация изменилась. Тагиева изгнали из собственного дома, конфисковали все имущество. Когда Тагиева выселяли из его собственного дома, он сказал членам своей семьи: «Возьмите только личные вещи, все остальное останется народу».

А вот сейчас как нельзя более кстати вернуться к третьей – последней цитате министра культуры АР: каждый азербайджанец должен знать, что наше культурное наследие — наше богатство. Мы своим отношением должны продемонстрировать ему (гражданину Азербайджана), что «это мое». Я должен это защищать, не ломать, дорожить им.

А вот это уже не просто цитата, а наглый, жуткий, ничем не прикрытый цинизм! Это кульминационная хамская заявка, ибо все прекрасно помнят, сколько памятников архитектуры было вычеркнуто из реестра, а затем снесено. А ведь, согласно цитате А. Гараева, это тоже было «наше!» Но почему-то с этим фактом не посчитался никто. «Нашим» был дом с Атлантами, снесенный в 2010 году, и сейчас на его месте красуется дырка с каемочкой, окруженной камышом, «нашим» был и дом Аббаса Мирзы Шарифзаде, снесенный не так давно на территории ул. Советской в рамках проекта Генеральной застройки Баку, равно как и десятки великолепных старинных особняков, в которых когда-то жили артисты, писатели, художники, принесшие Азербайджану мировую славу. Министр утверждает, что исторические памятники вовсе не сносятся, а, напротив, охраняются в соответствии с законом. Ну а то, что уже снесли, не сегодня-завтра разрушилось бы само собой…

Помнится, когда начался снос домов на Советской, общественность возмущалась фактом исключения из реестра исторических зданий многих домов, являвшихся украшением исторического центра города. Приводим цитату А. Гараева, который ответил в СМИ возмущенным жителям Баку: «Некоторые здания были исключены из списка исторических памятников на основании заключения экспертов и решения министерства, поскольку дома эти потеряли устойчивость. Это было взвешенным и продуманным решением. Весь процесс по сносу зданий проводится под нашим постоянным контролем».

— Вы только представьте себе такую картину, — говорит А. Гараев, — посреди новой улицы остался один старый дом. Это ненормально.

Нет, господин министр. Старый дом посреди новых зданий – это как раз таки НОРМАЛЬНО, и если вы бывали в прогрессивных странах мира, то должны были заметить множество таких примеров. Ненормально в данный момент цинично заявлять СМИ о том, что вы СВОИМ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ хотите показать жителям страны, что нужно БЕРЕЧЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Вот это действительно НЕНОРМАЛЬНО! Согласно всем законам логики ваш «личный пример» как раз учит обратному! Но если уж вы уж так рьяно взываете к народу, и утверждаете, что дескать, все это – НАШЕ, то докажите, что сами являетесь представителем этого народа! Проявите гражданскую сознательность, помогите сохранить память о человеке, который сделал для своей страны столько, сколько никогда не сделаете ни вы сами, ни ваш чиновничий аппарат.

Яна Мадатова

Minval.az