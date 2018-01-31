«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению Баку-Тель-Авив-Баку.

При покупке авиабилета до 28 февраля 2018 года стоимость авиабилета на рейсы по указанному направлению составит 299 евро, а в обратном направлении (Тель-Авив – Баку – Тель-Авив) – 299 долларов. Даты вылетов в рамках акции: с третьего февраля по третье марта по 2018 года. Отметим, что число авиабилетов по скидочным ценам ограничено.

В стоимость билета включен бесплатный провоз багажа (одно место до 23 кг), ручной клади (до 10 кг, габариты до 55*40*23 см) и горячее питание на борту.

Тель-Авив является культурным и деловым центром Израиля. Это современный живой город, где расположено множество ресторанов, торговых центров и дискотек, славится он и своими прекрасными песчаными пляжами, которые омывает Средиземное море. По пешеходному приморскому бульвару можно дойти до портового города Яффа, где находятся многие достопримечательности.

Рейсы AZAL из Баку в Тель-Авив осуществляются два раза в неделю на комфортабельных лайнерах Airbus A319 и A320.

Скидочные авиабилеты нужно приобретать не менее, чем за 72 часа до вылета в кассах AZAL, на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании. Для автоматического зачисления баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az . Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80; короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: [email protected]

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес [email protected], либо через контактную форму на сайте www.azal.az.