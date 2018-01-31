В Астане районный суд вынес меру пресечения в виде ареста 36-летней местной жительнице, которая обвиняется в кастрации своего возлюбленного. По данным следствия, причиной преступления стала ревность. Женщина получила доступ к телефону своего мужчины и прочла переписку с его сестрой. В ней пострадавший восторженно отзывался о некой девушке. Кроме того, обвиняемая обнаружила в телефоне своего мужчины фотографии других девушек.

Как сообщают казахские СМИ со ссылкой на постановление суда, женщина решила отомстить возлюбленному. Она предложила ему интимную связь, в ходе которой связала его четырьмя шарфами. После того как мужчина оказался в беспомощном состоянии, женщина начала предъявлять возлюбленному претензии. Одновременно избивая его металлической палкой. После чего засунула ему в рот неустановленные таблетки для сна.

«Примерно в два часа ночи женщина спустила потерпевшему штаны. Она взяла три ампулы «лидокаина» и шприц, стала проводить инъекции в паховую зону вокруг полового органа последнего. После чего скальпелем стала делать надрезы в области левой части яичек. После перетянула ниткой семенной канатик и отрезала левый яичник, место рассечения она зашила ниткой. После этого также двумя надрезами отрезала правый яичник мужчины, а когда стала зашивать второе место рассечения, нитка сошла с семенного канатика, пошло обильное кровотечение», — говорится в материалах суда.