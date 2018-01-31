Налоговые поступления из регионов Азербайджана в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 4,2% — до 626,3 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов Азербайджана.

«В 2017 году налоговые поступления из регионов Азербайджана составили 626,3 млн манатов при прогнозе 598,9 млн манактов. Таким образом, прогноз выполнен на 104,6%»,- сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что за последние 10 лет налоговые поступления в бюджет из регионов страны увеличились в 7 раз. «Учитывая, что большая часть предпринимателей в регионах задействована в сфере сельского хозяйства, а эта сфера с 1999 года освобождена от налогов, увеличение поступления налогов из регионов, говорит об оживлении экономики в регионах», — считают в Минналогов.