Стартовала первая фаза реконструкции Бакинского зоопарка.

Об этом Sputnik Азербайджан заявил директор Бакинского зоологического парка (БЗП) Азер Гусейнов.

Проект по улучшению БЗП осуществляется при поддержке Общественного объединения IDEA.

В результате территория зоопарка увеличится в два раза — до 4,25 гектаров. Будут улучшены условия содержания животных и приближены к естественной среде обитания. Для детей на территории зоопарка будет действовать «Любимый уголок» с домашними животными (Pet Farm) и «Дом бабочек». Также планируется строительство реабилитационного центра для раненых и больных животных.

Гусейнов отметил, что давно добивался изменений такого масштаба. На сегодня в зоопарке содержатся более 150 видов и более 1000 голов животных. А на днях на свет появились близнецы декоративных коз, которых разместили в теплое место.

Между тем, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова накануне выступила с предложением о подготовке законопроекта о функционировании мест массовых развлечений. Она заявила, что сегодня бакинский зоопарк и цирк находятся в крайне плачевном состоянии и не соответствуют облику столицы.

В свою очередь директор БЗП поблагодарил парламентария за чрезмерный интерес, отметив, что зоопарк никогда не откажется от дополнительной помощи общественности.

БЗП был открыт в 1985 году в Наримановском районе столицы.