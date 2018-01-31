Глава компании «Крокус», известный российский миллиардер азербайджанского происхождения Арас Агаларов, лично знакомый с президентом США в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о природе «Кремлевского списка».

— Арас Искендерович, в «Кремлевском списке» США, который опубликован во вторник, 30 января, — есть и ваша фамилия. Как вы лично к этому отнеслись, учитывая то, что о вас всегда, в том числе и в «Комсомольской правде», говорили как о человеке, близком к президенту Трампу, вспоминая его приезд в Москву на конкурс, который вы проводили, — «Мисс Вселенная — 2013».

— А что это за списки? Один и второй — просто переписаны телефонные справочники Администрации Президента России и правительства… А третий список взят из «Форбс». Просто первая сотня.

Список формировался не потому, кто ближе, кто дальше, кто знаком, кто не знаком. А по принципу совершенно другому – список ряди списка. И хотя санкционным он был объявлен, но санкции — пока не понятно, какие.

То есть, что с нами будет, грубо говоря, какой «приговор» Соединенные Штаты Америки вынесут гражданам Российской Федерации, никто не знает. И я не понимаю, почему все так волнуются по поводу этого списка.

— Мы не по поводу списка. Мы за вас волнуемся. Вы-то родные наши олигархи.

— Для того, чтобы не волноваться и не обращать внимания на всевозможные списки, надо у себя в стране строить Америку. Надо иметь хорошее здравоохранение, хорошее образование, хорошую зону отдыха, чтобы можно было не переживать, что в какую-то другую страну вас не пустят. А всех это волнует просто потому, что там сегодня лучше, чем здесь. Вот и все.

Поэтому — надо делать все для того, чтобы в обозримом будущем у нас было так же, как у них.

— Понятно. В бытовом плане…

— Да. Такой вот комментарий я могу дать. Я для этого, если вы обратили внимание на мою деятельность, делаю все возможное.

— Да, я бы хотел напомнить радиослушателям и читателям — именно Арас Агаларов построил в Москве не только весь этот мощный комплекс «Крокус» и метро «Мякинино», которое рядом, но и целый город к саммиту АТЭС на острове Русском под Владивостоком, где сейчас — крупнейший в стране университет. Скажите, мы с вами можем к господину Трампу обратиться? Мы его как бы считали своим, голосовали за него, переживали, радовались, когда он стал президентом…

— Ну, как мы голосовали? Мы не можем голосовать за президента США.

— Я, например, голосовал. Заочно.

— В этом как раз Соединенные Штаты и обвиняют Россию, что она «организовала победу Трампа»… Хотя я не очень это понимаю… Либо там люди без мозгов, я имею в виду граждан Америки, что из России ими могут руководить, кого выбрать президентом. Поэтому я с этим тезисом не согласен.

А то, что можем ли мы обратиться?.. Дело в том, что… Помните мое первое интервью «Комсомольской правде», когда Трамп одержал победу на выборах? Я тогда говорил, что Трамп как бизнесмен – это одна ситуация, а как президент Соединенных Штатов – ситуация совершенно другая.

Причем, я так полагаю, — сам Трамп это понял не сразу. Он это понял после того, как у него у самого начались проблемы с различными структурами: с комиссией Миллера, с Госдепартаментом, с Большим жюри и так далее.

Если, опять-таки, вернуться к моему первому интервью «Комсомольской правде», я подчеркивал — Трамп находится в определенных рамках. Как президент Соединенных Штатов, он должен блюсти интересы США. А в Соединенных Штатах сегодня бытует мнение, что вот эти люди — в этом списке, они вредны.

С какой целью они этот список публикуют именно сейчас, перед выборами? Я не буду на эту тему рассуждать, об этом везде говорится. Поэтому, возвращаюсь к своей мысли, что надо свою Америку строить у себя в стране.

— В хорошем смысле.

— Да. Конечно.

— А так вы нам телефон Трампа опять не дадите, чтобы ему позвонить?

— А у меня его просто нет.

— А был же.

— Ну, наверное, поменялся.

— Ясно. Хорошо. В принципе, метро «Мякинино» нормально и стабильно работает. Вот… Елка в «Крокусе» шикарная в этом году была, я был на елке. Там, по-моему, подешевле в этом году стало у вас почему-то.

— Александр, я не слежу за ценами, так сказать, на свои услуги, на те услуги, которые представляются у нас в компании. Наверное, подешевело в связи с общей ситуацией в стране. Кризис…

— Чесно. А в целом, я так понял, у вас настроение нормальное.

— Абсолютно нормальное.

— И для вас эти списки, в общем-то, ничего не значат. Вы не испытываете никакого дискомфорта насчет того, что нам ждать после оглашения «Кремлевского доклада» США.

— Нет… Дискомфорт какой?.. У меня дочка в Соединенных Штатах Америки. И жена. Если власти меня туда не будут пускать, будет немножко сложно общаться. Связь будет односторонней. Такой дискомфорт есть, конечно. А другого?..

— Ну, а сын ваш в России. Поет и — очень популярен.

— Да. Не только поет. Он занимается бизнесом тоже.

— Мы его знаем, прежде всего, как хорошего певца. И вот этот пронзительный совершенно вечер в «Крокусе», когда Муслим Магомаев ожил… Не только на экранах. А — в душах, в сердцах, в глазах зрителей… В аплодисментах. Это было просто здорово… Давайте-ка вот лучше на этой хорошей ноте и закончим наше интервью по поводу странного списка из США…

— Спасибо за звонок.

— Спасибо огромное, что откликнулись.