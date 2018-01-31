«В республике более 1 миллиона человек являются носителями талассемии. Носители – не заболевшие, они мало отличаются от здоровых людей. Однако у них рождаются больные дети».

Как сообщает АПА, об этом сказал директор Республиканского Центра талассемии Валех Гусейнов.

По его словам, по причине того, что носители талассемии вступают в брак, число носителей этого заболевания в последние годы растет: «В настоящее время в республике зарегистрировано 3614 человек с наследственными заболеваниями крови. 3105 из них – болеющие талассемией. Благодаря проводимым с 2015 года обследованиям людей до их вступления в брак, в 2017 году наблюдалось снижение числа родившихся с признаками талассемии».

Директор отметил, что около 1000 человек, находящихся на учете в Республиканском Центре талассемии — несовершеннолетние.

В.Гусейнов сказал, что с 2013 года в Центре было проведено 55 операций по трансплантации костного мозга: «В основном это наследственные заболевания крови, в том числе талассемия. Трансплантация костного мозга – единственный радикальный метод лечения талассемии. В нашей стране, как и во всем мире, есть большая проблемы с донорами. В этом году планируется трансплантация костного мозга 10-и больным».

«На основании подписанного президентом Азербайджана соответствующего указа, находящемуся в подчинении Минздрава Республиканскому центру талассемии дан статус публичного юридического лица. Основной целью этого является улучшение материально-технической базы, оказание услуг больным талассемией и другими заболеваниями крови со стороны современной лаборатории и других частей центра», — сказал Валех Гусейнов.

Директор отметил, что этим указом улучшится государственная забота больным талассемией: «Здесь не может быть речи об оказании платных услуг больным талассемией. Нашей основной целью является предотвращение отправки людей заграницу для лечения талассемии. Мы добились этого. После реорганизации в публичное юридическое лицо граждане смогут пользоваться другими услугами — лабораторными экспертизами, а также смогут воспользоваться современными обследованиями».