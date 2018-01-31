Госдепартамент США признал, что пытается отговорить некоторые страны от сделки с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 и отметил, что в отношении них возможны «соответствующие меры», передает Интерфакс.

«Мы ведем переговоры с рядом стран, и мы примем соответствующие меры, когда придем к решению», — сказал на брифинге высокопоставленный американский дипломат, отвечая на вопросы журналистов о том, какие меры намерен предпринять Вашингтон в отношении Турции и Катара, которые приобретают или намерены пробрести российские ЗРС.

Накануне американский госдепартамент объявил, что против иностранных структур, осуществляющих крупные сделки с оборонным сектором и разведкой РФ, будут применены санкции.

«В целом же, вводимые санкции будут преимущественно адресованы против нероссийских структур, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — говорилось в заявлении ведомства.

В то же время, дипломат не стал называть страны или компании, которые отказались от сделок с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса из-за угрозы введения санкций, или же ведущих переговоры с Россией.

«Я не могу вдаваться в подробности наших дискуссий со странами-партнерами», — сказал журналистам высокопоставленный представитель Госдепа, отвечая на вопрос, сколько именно сделок не состоялось и могло бы не состояться.

Он также отказался комментировать общую сумму сделок или страны, с которыми США общались. «Я не могу вдаваться в детали, с какими странами мы разговаривали, и называть примерные данные. Я просто не могу ввязываться в такие щекотливые дискуссии», — отметил американский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства США добавил, что в «России знают, о каких сорванных сделках идет речь».

Он подчеркнул, что США «занимаются анализом и сбором информации», а также «следят за всей активностью по всему миру.

По словам американского дипломата, «конечная цель» антироссийских санкций — «не допустить поступления важных доходов в российское правительство».