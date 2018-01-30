Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены «в ближайшем будущем», Вашингтон уже ведет работу над ними. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции мы работаем над ними», — сказал Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете сената.

Говоря о сроках он отметил, что он «хочет быть осторожен».

«Заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы», — сказал Мнучин.

Ранее минфин США анонсировал санкции вслед за «кремлевским докладом».