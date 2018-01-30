Министерство иностранных дел Турции попросило от МИД РФ разъяснение относительно одного из участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Как передает ТАСС, об этом сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

«Лидер террористической группировки THKP-C Михрач Урал, который стоит за нападением на город Рейханлы в провинции Хатай и убийством 52 людей в 2013 году, был замечен в качестве одного из участников конгресса в Сочи. Ранее его имя не фигурировало в списках приглашенных, которые были одобрены нами. В связи с этим мы направили российской стороне свою озабоченность и потребовали объяснений», — утверждал источник. По его словам, российская сторона обещала провести расследованию по этому случаю и сообщить о результатах.