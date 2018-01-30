Рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний России за 2017 год возглавил Сбербанк. На втором месте по капитализации оказался «Газпром», на третьем расположилась «Роснефть». Список ежегодно составляется агентством РИА Рейтинг.

Состав первой тройки не изменился по сравнению с 2016 годом, однако Сбербанк перепрыгнул с третьей позиции на первую. Капитализация компании за год возросла почти на 40 процентов, достигнув 84 миллиардов долларов, что позволило ей потеснить «Роснефть». Капитализация этой нефтегазовой компании за год снизилась на 24 процента и составила 53,3 миллиарда долларов, из-за чего она откатилась на третью позицию. «Газпром», капитализация которого за год сократилась на 11 процентов, до 53,35 миллиарда долларов, занял вторую строчку, обогнав «Роснефть» по этому показателю на 45 миллионов долларов.

В первую десятку также вошли «Лукойл», «Новатэк», «Норильский никель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и Новолипецкий металлургический комбинат.