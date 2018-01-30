В марте в Астрахани откроется Азербайджанский деловой центр. В многофункциональном пятиэтажном здании площадью 5 тысяч квадратных метров разместятся выставочный зал, конференц-зал, офисные помещения и мини-отель, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей области Денис Афанасьев, выступая с отчетом об основных результатах развития международных связей Астраханской области в 2017 году и перспективах на 2018 год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемония закладки памятной капсулы на месте строительства Азербайджанского делового центра состоялась в декабре 2016 года.

Региональный министр отметил, что центр строился на средства Фонда Гейдара Алиева. В то же время в Баку началось строительство Астраханского делового центра. Совместная работа двух объектов призвана расширить торгово-экономические и транспортно-логистические связи между российским регионом и Азербайджаном, воспользоваться бизнес-площадками смогут также бизнесмены из других субъектов России.