Армянскую АЭС необходимо как можно скорее закрыть.

Как передает армянский интернет-портал News.am, об этом заявил в беседе с журналистами в рамках 5-го заседания подкомитета Армения – ЕС по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климата и гражданской обороны заместитель руководителя отдела по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий Дирк Лоренц.

“Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть Армянскую атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности”, — сказал Лоренц.