Пострадавший при взрыве в Баку Захид Махмудов, 1961 года рождения, скончался в Республиканском ожоговом центре. Об этом сообщили Sputnik Азербайджан родственники погибшего.

Врачи диагностировали у Махмудова 90 процентов ожогов тела.

Отметим, что в минувшую субботу, 27 января, в подвале многоэтажного жилого здания в Насиминском районе столицы прогремел взрыв, в результате чего начался пожар. Причиной случившегося стала утечка бытового газа.

В канцелярском магазине общей площадью 500 квадратных метров были разрушены прилавки, элементы конструкции, выбиты рамы окон и дверей, также частично разбиты стекла окон второго и третьего этажей здания, а также некоторых зданий, расположенных вблизи.

Частично сгорели канцелярские принадлежности, которые были разбросаны взрывной волной на расстояние 100-150 метров.

Прибывшие на место пожарные расчеты потушили огонь, не дав ему перекинуться на здание.