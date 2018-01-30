Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» провел очередной контрольный матч в рамках сборов в Анталье (Турция).

Как сообщает «Азериспорт», подопечные Тарлана Ахмедова встречались с македонским клубом «Силекс».

НЕФТЧИ (Азербайджан) – СИЛЕКС (Македония) — 0:3 (0:2)

Стартовый состав «Нефтчи»: Салахат Агаев, Фарид Аббаслы, Кирилл Петров, Эльвин Саркаров, Илькин Гыртымов, Рашад Садигов, Дерлис Меза Колли, Игнасио Эррера, Намик Алескеров, Франсиско Гарсия, Мирабдулла Аббасов.

Во втором тайме вместо Аббаслы и Аббасова на поле вышли новички Лукас Гомес и Майк Кэмпас.

Ранее «Нефтчи» проиграл российским «СКА-Хабаровску» (1:8) и «Крыльям Советов» (0:2), румынской «Конкордии» (0:1), болгарской «Славии» (0:1).