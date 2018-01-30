Глава культурного Фонда азербайджанцев Азербайджана и первый вице-президент Конгресса европейских азербайджанцев Фузули Мамедов в очередной раз представил жилплощадь двум ветеранам карабахской войны.

В церемонии принимали участие как сам Фузули Мамедов, так и председатель Общественного объединения «Хилал» Арзуман Абдулкеримов, член Координационного совета азербайджанцев мира Сафтар Рагимли, главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, журналист Айгюн Мурадханлы, семья шахида Агшина Абдуллаева, а также военные и их семьи.

Выступая на церемонии открытия, Рауф Арифоглу сказал о священной обязанности по отношению к каждому сыну родины, который борется за территориальную целостность страны, каждому шехиду и каждому ветерану.

— Сегодня бизнесмен Физули Мамедов возвращает небольшую часть этого долга, а мы все являемся этому свидетелями, — сказал Р. Арифоглу.

— Благородный посыл Физули Мамедова, почтившего своим вниманием семьи шехидов и ветеранов, является своеобразным месседжем как обществу, так и истории страны в целом. Мы призываем тех, кто имеет возможность говорить и писать об этих добрых делах и благородных жестах, направленных в адрес борцов за свободу и независимость страны. Каждый гражданин должен знать, что те, кто погиб или был ранен в ходе Карабахской войны, не забыты. Я хочу поблагодарить Физули Мамедова за эту прекрасную инициативу такой инициативу, за столь благородный жест, направленный в адрес наших ветеранов и шехидов. В силу своей скромности Ф. Мамедов не хотел, чтобы о его благородном поступке писали в СМИ. Но мы считаем, что таким жестам обязательно нужна широкая реклама, чтобы вызвать инициативу в обществе.

Minval.az